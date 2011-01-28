osko1

Игорь osko1

 
30 летРоссия/Старый Оскол
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Делаю качественную и недорогоую для вас графику "

ДЕЛАЮ ВСЕ ВИДЫ ГРАФИКИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Связь

ICQ - 1403060

Skype - teapot777

Портфолио
Анимация
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $12
от 8 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $6
от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги