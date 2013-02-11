Группа администраторов сетей настроит любое оборудование Cisco, Juniper

Группа администраторов сетей INetCom поможет, расскажет, объяснит, спроектирует, сконфигурирует Вам информационные сети любой сложности от wi-fi точки доступа до настройки маршрутизаторов уровня ядра.

Огромный опыт проектирования, конфигурирования аппаратных систем защиты FireWall Cisco, Juniper, Fortinet.

Огромный опыт проектирования, конфигурирования маршрутизаторов Cisco, Juniper.

Огромный опыт проектирования, конфигурирования коммутаторов Cisco, Juniper, НР.

Наше преимущество: большой опыт в системных интеграторах и операторах связи; цена ниже рыночной, поскольку в стоимости отсутствует цена аренды офиса, сотрудников, которые не участвуют в проектах, то есть вы платите только за работу.

У нас толковые специалисты, знающие свое дело!

В команде работают люди с сертификациями:

1) CCIE R&S written, CCNP, CCIP, JNCIP SP, JNCIP ENT, JNCIP SEC, CWNA;

2) CCNA Voice, CCNP, CCIP, CCSP, CCDP, CCNP-S, JNCIP SP, JNCIP ENT, JNCIP SEC;

3) CCNA;