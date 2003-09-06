Яндекс директолог
Личные качества:
Внимательность, усидчивость, работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.
- Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ
3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ
4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ
5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ
6. Внедрение CRM Call Tracking
7. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ
8. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ
9.Уверенный пользователь ПК: MS Office.
Вдобавок я постоянно развиваюсь в этой сфере и в скором времени научусь рекламировать в Google Ads
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