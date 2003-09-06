Яндекс директолог

Личные качества:

Внимательность, усидчивость, работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.

Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ

2. просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.

3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ

4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ

5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ

6. Внедрение CRM Call Tracking

7. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ

8. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ

9.Уверенный пользователь ПК: MS Office.

Вдобавок я постоянно развиваюсь в этой сфере и в скором времени научусь рекламировать в Google Ads