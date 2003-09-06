osnovAand

Андрей osnovAand

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Яндекс директолог

Личные качества:

Внимательность, усидчивость, работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.

  • Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ
2. просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.

3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ 

4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ 

5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ 

6. Внедрение CRM Call Tracking

7. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ 

8. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ

9.Уверенный пользователь ПК: MS Office.

Вдобавок я постоянно развиваюсь в этой сфере и в скором времени научусь рекламировать в Google Ads