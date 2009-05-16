Необходимо перевести надписи на существующих кнопках для форума, придумать и сделать шапку форуму.
Подробное и полное портфолио находиться тут www.free-lance.ru/users/osnovatell
Разработка сайтов различной сложности, под ваши требования, сроки и стоимость работы зависит от ТЗ.
Делаем:
=> сайты-визитки
=> средние сайты
=> корпоративные сайты
=> интернет-магазины
=> B2B-порталы
=> форумы
Так же делаем сайты на готовых CMS. Установка, настройка, наполнение, разработка отдельных модулей и плагинов, верстка шаблонов и интеграция их с сайтом.
CMS:Joomla, Mambo, DLE, Wordpress, Shop-script, Oscommerce, Drupal, Bitrix, UMI.CMS, Smarty, IPB, PHPBB, vBulletin.
Интеграция платежных систем с вашими сайтами (интернет-магазинами):
= > WebMoney, Roboxchange, Paypal, SMS-Билинг
Программные навыки (знания): ajax, php, mysql, html, javascript, java, xml, asp, visual basic, vbscript, pascal. ООП, БД (Delphi, C++, BDE).
СУБД mysql, MSSQL, Interbase.
Верстка: кросс-брaузерную верстку html-страниц из PSD. По Вашему желанию и в соответствии с функционалом - блочная верстка (div) или табличная (table), резиновая или фиксированная. Поддерживаются браузеры Opera 7+, IE6, IE7,FF1.5+ FF3, Opera, Fedora, Maxthon.
Оптимизация, продвижение, раскрутка сайтов, увеличение посещаемости!
Вывод в ТОП и на первые места! Заказать раскрутку сайта можно указав адрес сайта и список желаемых запросов, если запросы ещё окончательно не выбраны, то помогу с этим определиться выбрав самые подходящие.
Работаю только по предоплате - 50%
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад