Подробное и полное портфолио находиться тут www.free-lance.ru/users/osnovatell

Разработка сайтов различной сложности, под ваши требования, сроки и стоимость работы зависит от ТЗ.

Делаем:

=> сайты-визитки

=> средние сайты

=> корпоративные сайты

=> интернет-магазины

=> B2B-порталы

=> форумы

Так же делаем сайты на готовых CMS. Установка, настройка, наполнение, разработка отдельных модулей и плагинов, верстка шаблонов и интеграция их с сайтом.

CMS:Joomla, Mambo, DLE, Wordpress, Shop-script, Oscommerce, Drupal, Bitrix, UMI.CMS, Smarty, IPB, PHPBB, vBulletin.

Интеграция платежных систем с вашими сайтами (интернет-магазинами):

= > WebMoney, Roboxchange, Paypal, SMS-Билинг

Программные навыки (знания): ajax, php, mysql, html, javascript, java, xml, asp, visual basic, vbscript, pascal. ООП, БД (Delphi, C++, BDE).

СУБД mysql, MSSQL, Interbase.

Верстка: кросс-брaузерную верстку html-страниц из PSD. По Вашему желанию и в соответствии с функционалом - блочная верстка (div) или табличная (table), резиновая или фиксированная. Поддерживаются браузеры Opera 7+, IE6, IE7,FF1.5+ FF3, Opera, Fedora, Maxthon.

Оптимизация, продвижение, раскрутка сайтов, увеличение посещаемости!

Вывод в ТОП и на первые места! Заказать раскрутку сайта можно указав адрес сайта и список желаемых запросов, если запросы ещё окончательно не выбраны, то помогу с этим определиться выбрав самые подходящие.

Работаю только по предоплате - 50%