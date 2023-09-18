Администрирование в соцсетях, копирайтинг, рерайтинг, переводы, редактура
Где справлюсь:
Менеджмент командой. Администрирование в соцсетях, копирайтинг, рерайтинг, переводы, редактура
Отличное образование, большой опыт. Просто ушел с собственного бизнеса "на пенсию", устал много работать. А вот занять 4 часа в день - легко и с удовольствием. Темы, в которых "уровень Бог" - политика, социальные отношения, экономика, финансы, инвестиции, спорт. Темы, в которых "уровень 88" - образование, техника. Темы, в которых "уровень почти Профи" - гаджеты, курсы, тренинги, некоторые игры...
Копирайтинг
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$10/час
от $25от 1 дня
#5012