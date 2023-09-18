Администрирование в соцсетях, копирайтинг, рерайтинг, переводы, редактура

Где справлюсь:

Менеджмент командой. Администрирование в соцсетях, копирайтинг, рерайтинг, переводы, редактура



Отличное образование, большой опыт. Просто ушел с собственного бизнеса "на пенсию", устал много работать. А вот занять 4 часа в день - легко и с удовольствием. Темы, в которых "уровень Бог" - политика, социальные отношения, экономика, финансы, инвестиции, спорт. Темы, в которых "уровень 88" - образование, техника. Темы, в которых "уровень почти Профи" - гаджеты, курсы, тренинги, некоторые игры...