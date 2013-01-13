Я всегда Вам рада

Здравствуйте!

Это коммерческое предложение адресовано Вам, если:

• Вы – владелец бизнеса, сайта, которые нужно продвинуть

• У Вас есть уже готовый продукт (товары, услуги), который нужно продавать и на котором можно зарабатывать деньги

• Вы готовы достойно оплачивать достойный результат

• Вам нужен комплексный подход, дающий мощный и всеохватывающий результат

Читать дальше нет смысла, если:

• У Вас некоммерческий проект и Вы не собираетесь зарабатывать деньги

• На Вашем сайте предполагается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО пассивный доход от рекламы или продажи ссылок

• Сумма оборотных средств на раскрутку бизнеса в сети менее 10 000 рублей

• У Вас просто есть «супер-уникальная идея: как заработать кучу денег» и Вы хотите, чтобы кто-то за Вас её раскрутил