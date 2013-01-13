Я всегда Вам рада
Здравствуйте!
Это коммерческое предложение адресовано Вам, если:
• Вы – владелец бизнеса, сайта, которые нужно продвинуть
• У Вас есть уже готовый продукт (товары, услуги), который нужно продавать и на котором можно зарабатывать деньги
• Вы готовы достойно оплачивать достойный результат
• Вам нужен комплексный подход, дающий мощный и всеохватывающий результат
Читать дальше нет смысла, если:
• У Вас некоммерческий проект и Вы не собираетесь зарабатывать деньги
• На Вашем сайте предполагается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО пассивный доход от рекламы или продажи ссылок
• Сумма оборотных средств на раскрутку бизнеса в сети менее 10 000 рублей
• У Вас просто есть «супер-уникальная идея: как заработать кучу денег» и Вы хотите, чтобы кто-то за Вас её раскрутил
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#2753
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#10366