Верстальщик

Аккуратная современная вёрстка для вашего проекта.

Версткой занимаюсь с 2011 года, в качестве работы относительно недавно.

Исполнителен и аккуратен. Знаю как применять новые css-трюки, при этом обеспечивая нормальное отображение сайта во всех браузерах, даже в IE7+. Адаптивная вёрстка при необходимости. Использую Less и Sass.

Средние знания PHP (например csgo-stats.com написан мной по MVC с нуля), и JavaScript/jQuery. Хорошо знаю английский язык, без проблем читаю любую документацию.

Также хорошо разбираюсь в разработке тем для WordPress.