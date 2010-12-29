Верстальщик
Аккуратная современная вёрстка для вашего проекта.
Версткой занимаюсь с 2011 года, в качестве работы относительно недавно.
Исполнителен и аккуратен. Знаю как применять новые css-трюки, при этом обеспечивая нормальное отображение сайта во всех браузерах, даже в IE7+. Адаптивная вёрстка при необходимости. Использую Less и Sass.
Средние знания PHP (например csgo-stats.com написан мной по MVC с нуля), и JavaScript/jQuery. Хорошо знаю английский язык, без проблем читаю любую документацию.
Также хорошо разбираюсь в разработке тем для WordPress.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
14 лет назад
Java
Оперативно Решил проблему !!! Спасибо !