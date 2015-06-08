Разработка проектов любого уровня сложности. Разрабатываем на php, yii

Прототипирование, дизайн, разработка и сопровождение сайтов.

Реализовываем проекты любой сложности в адекватные сроки и за приемлемую цену.

ГИБКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Каждый клиент имеет свои определенные задачи, а также бюджет на их выполнение. Мы учитываем этот фактор и готовы предложить лучшее решение для получения максимального результата.

ИСПОЛЬЗУЕМ БЫСТРЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ PHP-ФРЕЙМВОРК

Для разработки веб-сайтов используем высокоэффективный php-фреймворк YII, что позволяет сделать ваш сайт производительным, простым в обслуживании и дружественным к поисковым системам.

Мы не только занимаемся разработкой - мы открываем новые возможности для вашего бизнеса.

Каждый клиент индивидуален, имеет свою историю, предпочтения и интересы. Перед тем, как начать работать с любым клиентом мы учитываем все эти факторы, тщательно изучаем и анализируем их, после чего формируем план решений и их экономическое обоснование. Мы знаем, как представить клиента в интернете так, что бы он был доволен результатом своих вложений и рекомендовал нас своим друзьям и партнерам. Все наши работы нацелены на решение определенных задач клиента, которые, так или иначе, проносят свою выгоду.

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Технологии и языки^

php, yii-framework, zend-framework, mysql, angular.js, javascript, ajax, html, css