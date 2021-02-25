Создаю сайты с вниманием к продуманной структуре и уместному дизайну

Привет! Меня зовут Оля и веб-дизайнер.

О себе

Осознание смысла сути дизайна пришло ко мне с опытом. Пришлось сделать много макетов без смысла и мысли, выслушать кучу критики, чтоб понять дизайн - это инструмент, а не самоцель.

Как мне помогает это понимание? Позволяет не бояться перебирать варианты и в конечном итоге выходить к верному. Дела упор на структуре.

Этапы работы

Брифование — мы созваниваемся любым удобным для вас способом (skype, телефон и т.п.), чтобы вы рассказали свое видение проекта. Если у вас уже есть ТЗ, то его нужно выслать до созвона, чтоб я ознакомилась, подготовила референсы и задала уточняющие вопросы. Если ТЗ нет, то мы будем с вами формировать его по результатам брифа.

Прототипирование — На основе ТЗ я разрабатываю структуру вашего сайта (количество и последовательность блоков, навигацию, расположение контента). Дизайн на этом этапе нет, есть только графическое проектирование.

Создание дизайн-концепта — я полностью отрисовываю первые два блока будущего сайта, отправляю вам на согласование в виде видео-презентации. В случае утвердительного ответа переходим на следующий этап.

Создание дизайн-макета — отрисовка сайта полностью.

При наличии готового прототипа после брифования начинается разработка дизайн-концепции.

Создание сайта на Тильде

Я предлагаю услуги верстки сайта на платформе Тильда. Она позволяет уменьшит срок реализации проекта (не нужно писать код), сэкономить деньги (содержание сайта на хостинге Тильде выгоднее, чем на других), самостоятельное управление (сможете редактировать контент блоков без участия дизайнера после окончания работы) и быстрая техподдержка.

Работаю по предоплате в 50$