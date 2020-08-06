ostapenko1

Тексты любой сложности и тематики. Индивидуальный подход к каждому заказу. Лояльные цены!
Начинающий фрилансер.
Тексты любой сложности.
Внимательное отншение к просьбам заказчика.
Цены минимальные!
Сроки быстрые!
Среди моих услуг:
- Написание текстов по ТЗ и без него.
- Наполнение сайта контентом любой сложности и разновидности.
- Размножение текстов.
- Редактирование текста для привлечения Клиентов.
- Рерайт текстов.
- Редактирование текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.
- Рекомендации по улучшению работы сайта за счет контента.