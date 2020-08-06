ostapenko1

Валентина ostapenko1

 
31 годУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Тексты любой сложности и тематики. Индивидуальный подход к каждому заказу. Лояльные цены!

Начинающий фрилансер.

Тексты любой сложности.

Внимательное отншение к просьбам заказчика.

Цены минимальные!

Сроки быстрые!

Среди моих услуг:

  • Написание текстов по ТЗ и без него.
  • Наполнение сайта контентом любой сложности и разновидности.
  • Размножение текстов.
  • Редактирование текста для привлечения Клиентов.
  • Рерайт текстов.
  • Редактирование текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.
  • Рекомендации по улучшению работы сайта за счет контента.
Рерайт текста