ostium-doors

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Комбинированные дверные блоки OSTIUM рассчитаны на высокую интенсивность использования, устойчивы к агрессивным средам, истиранию, удобные в уходе благодаря возможности их обработки санитарными и дезинфицирующими составами без ущерба покрытию. Отделка дверных полотен ламинатом CPL или HPL обеспечивает долговечность использования, гигиеничность и антивандальность продукции.

Качество продукции, продуманные до мелочей базовые варианты предлагаемых моделей дверей, возможность использования комплектующих и фурнитуры специального назначения обеспечивают безопасность эксплуатации здания.