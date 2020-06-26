Моделирование в SolidWorks, PowerShape, ZBrush (Rhinoceros + T-Splines, 3D-max, ArtCAM) - мебель, лепнина, элементы декора, бытовые предметы, промышленные изделия.

Чертежи, схемы - SolidWorks, AutoCAD (Architecture), Компас-3D.

Перевод сеточных моделей OBJ, STL (из 3D-Max, ZBrush и т.д.) в твердотельные STEP, IGES, ParaSolid (SolidWorks, Inventor и т.д.).