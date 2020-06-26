ostlavius

Станислав ostlavius

 
42 годаУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Моделирование в SolidWorks, PowerShape, ZBrush (Rhinoceros + T-Splines, 3D-max, ArtCAM) - мебель, лепнина, элементы декора, бытовые предметы, промышленные изделия.

Чертежи, схемы -  SolidWorks, AutoCAD (Architecture), Компас-3D.

Перевод сеточных моделей OBJ, STL (из 3D-Max, ZBrush и т.д.)  в твердотельные STEP, IGES, ParaSolid (SolidWorks, Inventor и т.д.).

AutoCADSolidWorks
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Чертежи и Схемы
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от $100от 3 дней
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