Моделирование в SolidWorks, PowerShape, ZBrush (Rhinoceros + T-Splines, 3D-max, ArtCAM) - мебель, лепнина, элементы декора, бытовые предметы, промышленные изделия.
Чертежи, схемы - SolidWorks, AutoCAD (Architecture), Компас-3D.
Перевод сеточных моделей OBJ, STL (из 3D-Max, ZBrush и т.д.) в твердотельные STEP, IGES, ParaSolid (SolidWorks, Inventor и т.д.).
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Чертежи и Схемы
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