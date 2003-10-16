Перепечатка текстов

Перепечатываю тексты, которые включают в себя: печать текста с книжных носителей, печать текста с отсканированных документов, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. Вывожу информацию с аудио, картинок, видео и др. источников.При сотрудничестве со мной вы получите: быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки, вежливое и комфортное общение