ostser

Сергей ostser

 
45 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Портфолио по ссылке http://ostser.dunked.com/

Остапенко Сергей Алексеевич

Дата рождения – 07.06.1978 г.

Семейное положение –

женат, воспитываю двух дочерей

e-mail: [email protected]

Ключевая информация:

• Разработка оригинал-макетов рекламной продукции, OOH, POP,

• Знание технологических особенностей различных видов печати

• Разработка ивизуализация творческих идей для рекламных кампаний

• Обучение и развитиесотрудников

• Разроботка идей на фестиваль «Каннские львы», Cоциальная реклама

• Анимация

• Видеомонтаж,дебрендиг, подготовка роликов драфтов на ТВ

• Цветокоррекция,проверка файлов на правильность подготовки к печати ДТП

• Верстка

• Разработка оригинал-макетов  (Web-дизайн)

 

Профессиональные навыки:

 

• Платформа PC/MAC

 

2D: Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat

ВидеоиАнимация: Premier, After Effects,  Final Cut

3D: CINEMA 4D

Цветокоррекция, ретушь: Lightroom

 

InDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects
Анимация
нет отзывов
$3/час
от $50от 2 дней
#116
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#379