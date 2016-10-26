Остапенко Сергей Алексеевич
Дата рождения – 07.06.1978 г.
Семейное положение –
женат, воспитываю двух дочерей
e-mail: [email protected]
Ключевая информация:
• Разработка оригинал-макетов рекламной продукции, OOH, POP,
• Знание технологических особенностей различных видов печати
• Разработка ивизуализация творческих идей для рекламных кампаний
• Обучение и развитиесотрудников
• Разроботка идей на фестиваль «Каннские львы», Cоциальная реклама
• Анимация
• Видеомонтаж,дебрендиг, подготовка роликов драфтов на ТВ
• Цветокоррекция,проверка файлов на правильность подготовки к печати ДТП
• Верстка
• Разработка оригинал-макетов (Web-дизайн)
Профессиональные навыки:
• Платформа PC/MAC
2D: Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat
ВидеоиАнимация: Premier, After Effects, Final Cut
3D: CINEMA 4D
Цветокоррекция, ретушь: Lightroom
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