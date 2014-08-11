ot7918-922-17-05

Юридические услуги, сопровождение бизнеса

Высшее юридическое образование (диплом с отличием, очная форма обучения).

Опыт работы - 7,5 лет.

Начинала с простых корпоративных процедур и представительства в суде. Сейчас основным направлением является сопровождение бизнеса (B2B).

С августа 2012 г. возглавляю юридический отдел в группе компаний в Москве с обособленными подразделениями в 11 регионах России.

Направления деятельности на настоящий момент:

- договорная работа (в том числе анализ коммерческих и налоговых рисков, ВЭД);

- арбитраж (преимущественно) и гражданское судопроизводство, досудебное урегулирование споров, исполнение судебных актов (ФССП, территория РФ);

- анализ налоговых рисков в схемах корпоративного управления;

- корпоративное сопровождение компаний (регистрация, ликвидация юридических лиц, изменения в ЕГРЮЛ, разработка корпоративных документов, осуществление корпоративных процедур и т.п.);

- сопровождение сделок с недвижимостью;

- регистрация товарных знаков;

- проведение семинаров для сотрудников.