ot7918-922-17-05

Татьяна Остапенко ot7918-922-17-05ot7918-922-17-05
Высшее юридическое образование (диплом с отличием, очная форма обучения).
Опыт работы - 7,5 лет.
Начинала с простых корпоративных процедур и представительства в суде. Сейчас основным направлением является сопровождение бизнеса (B2B).
С августа 2012 г. возглавляю юридический отдел в группе компаний в Москве с обособленными подразделениями в 11 регионах России.
Направления деятельности на настоящий момент:
- договорная работа (в том числе анализ коммерческих и налоговых рисков, ВЭД);
- арбитраж (преимущественно) и гражданское судопроизводство, досудебное урегулирование споров, исполнение судебных актов (ФССП, территория РФ);
- анализ налоговых рисков в схемах корпоративного управления;
- корпоративное сопровождение компаний (регистрация, ликвидация юридических лиц, изменения в ЕГРЮЛ, разработка корпоративных документов, осуществление корпоративных процедур и т.п.);
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- регистрация товарных знаков;
- проведение семинаров для сотрудников.