ФИО Тарасова Ольга Викторовна

Дата рождения 05.08.1984

Телефон моб. 8(050)22 22 594

E-mail [email protected]

Образование

2001-2006 Славянский государственный

педагогический университет,

факультет иностранных языков;

специальность: учитель английского

/немецкого языков и литературы.

2006-2007 Харьковский национальный

университет им. В.Н.Каразина,

факультет иностранных языков,

специальность: филолог,

преподаватель англ./немецкого яз-в,

переводчик англ./нем. языков.

2008- 2011 Харьковская национальная

академия городского хозяйства

специальность: экономика

предприятия.

Опыт работы

Ноябрь 2010- рерайтинг/копирайтинг статей ( русский,английский языки)

Март 2010- сотрудник технической

поддержки (удалённо). Поддержка

антивирусных продуктов.

сентябрь 2009-февраль 2011 компания “Ciklum”- фасилитатор,

помощник по маркетингу.

май-июль 2009 брачное агентство “Орхидея”,

переводчик.

сентябрь 2007- 2008 переводчик английского языка-

специалист технической поддержки

в компании “zone3000.net”.

Обязанности: переводы с англ. на

рус., с рус. на англ. в сфере

IT-технологий, хостинг, работа в

тикет системе и чатах, решение

базовых технических вопросов.

август 2007-декабрь2007 работа удалённого переводчика

английского языка в

днепропетровской компании “Деир”

2005-июнь 2007 переводчик английского языка,

(языковые пары: англо-

русский, русско-английский).