ФИО Тарасова Ольга Викторовна
Дата рождения 05.08.1984
Телефон моб. 8(050)22 22 594
E-mail [email protected]
Образование
2001-2006 Славянский государственный
педагогический университет,
факультет иностранных языков;
специальность: учитель английского
/немецкого языков и литературы.
2006-2007 Харьковский национальный
университет им. В.Н.Каразина,
факультет иностранных языков,
специальность: филолог,
преподаватель англ./немецкого яз-в,
переводчик англ./нем. языков.
2008- 2011 Харьковская национальная
академия городского хозяйства
специальность: экономика
предприятия.
Опыт работы
Ноябрь 2010- рерайтинг/копирайтинг статей ( русский,английский языки)
Март 2010- сотрудник технической
поддержки (удалённо). Поддержка
антивирусных продуктов.
сентябрь 2009-февраль 2011 компания “Ciklum”- фасилитатор,
помощник по маркетингу.
май-июль 2009 брачное агентство “Орхидея”,
переводчик.
сентябрь 2007- 2008 переводчик английского языка-
специалист технической поддержки
в компании “zone3000.net”.
Обязанности: переводы с англ. на
рус., с рус. на англ. в сфере
IT-технологий, хостинг, работа в
тикет системе и чатах, решение
базовых технических вопросов.
август 2007-декабрь2007 работа удалённого переводчика
английского языка в
днепропетровской компании “Деир”
2005-июнь 2007 переводчик английского языка,
(языковые пары: англо-
русский, русско-английский).