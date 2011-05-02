Необходимо сделать курсовую: имитационное моделирование экономических процессов с использованием языка моделирования GPSS. Задание отправляю по запросу.
Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
Закрыт
14 лет назад
Необходимо сделать курсовую: имитационное моделирование экономических процессов с использованием языка моделирования GPSS. Задание отправляю по запросу.
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