otletova

Александра otletova

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Закончила Колледж-Факультет довузовской подготовки МГИМО МИД России, учусь в Российском государственном университете правосудия (РГУП)

Спасу от плохой оценки по демократичной цене:)

Пишу различные работы по (прошу обратить внимание, что мой уровень подготовки - СПО + первый курс высшего):

-Обществознание

-Право

-Правоведение

-Теория государства и права

-Трудовое право

-Семейное право

-Административное право

-Финансовое право

-Право социального обеспечения и различные его модули

-Гражданское право 

-ДОУ

-Римское право 

-И другие преметы :) 