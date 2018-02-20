Закончила Колледж-Факультет довузовской подготовки МГИМО МИД России, учусь в Российском государственном университете правосудия (РГУП)

Спасу от плохой оценки по демократичной цене:)

Пишу различные работы по (прошу обратить внимание, что мой уровень подготовки - СПО + первый курс высшего):

-Обществознание

-Право

-Правоведение

-Теория государства и права

-Трудовое право

-Семейное право

-Административное право

-Финансовое право

-Право социального обеспечения и различные его модули

-Гражданское право

-ДОУ

-Римское право

-И другие преметы :)