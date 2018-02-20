Закончила Колледж-Факультет довузовской подготовки МГИМО МИД России, учусь в Российском государственном университете правосудия (РГУП)
Спасу от плохой оценки по демократичной цене:)
Пишу различные работы по (прошу обратить внимание, что мой уровень подготовки - СПО + первый курс высшего):
-Обществознание
-Право
-Правоведение
-Теория государства и права
-Трудовое право
-Семейное право
-Административное право
-Финансовое право
-Право социального обеспечения и различные его модули
-Гражданское право
-ДОУ
-Римское право
-И другие преметы :)
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