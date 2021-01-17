otsukanov

Олег otsukanov

 
32 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн и разработка сайтов с высокой конверсией. Полный цикл, от проектирования до интеграции Wordpress. Адаптивные сайты, брендинг, упаковка бизнеса.

Привет!

Я профессиональный веб / UI / UX / графический дизайнер. Я разрабатываю проект с высокой конверсией, от эскиза до живого сайта.

Могу помочь вам с:

Идея/Концепт — Макеты/Прототипы — Дизайн (до 3 разных стилей)

HTML/CSS/JS — Wordpress

Разработка бренда/айдентики

Большой опыт в веб-разработке при методологии Agile.

Все мои проекты pixel perfect, с валидным и оптимизированным кодом, а также адаптивной версткой, если это необходимо.

Работаю с Adobe Photoshop & Illustrator, HTML5/CSS3, SCSS, JS, jQuery, PHP/MySQL, Wordpress, Git.

Зацените моё портфолио и не стесняйтесь написать (:

Вот полный список моих услуг:

Консалтинг

  • Анализ ниши по визуальному и смысловому посылу конкурентов
  • Анализ ниши по показателям конкурентов
  • Анализ аудитории ниши
  • Разработка портрета клиента
  • Разработка стратегии онлайн-присутствия и развития бренда (маркетинг-кит)
  • Разработка плана автоворонки продаж
  • Консультация по визуальному и смысловому посылу бренда
Айдентика

  • Разработка карты смыслов бренда
  • Разработка концепции бренда
  • Разработка мудборда
  • Разработка фирменного стиля
  • Разработка логотипа
  • Разработка полиграфических и рекламных материалов
Дизайн

  • Разработка промо-материалов (онлайн)
  • Разработка рекламных материалов (оффлайн)
  • Проектирование прототипа страниц сайта
  • Дизайн страниц сайта
  • Дизайн страниц социальных сетей
  • Дизайн email-рассылки
Программная часть

  • Верстка страниц сайта
  • Интеграция CMS (система управления контентом — WordPress)
  • Интеграция CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами — amoCRM)
  • Подключение аналитики сайта
  • Оформление страниц социальных сетей
  • Настройка шаблонов email-рассылки
PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSjQueryamoCRMIllustratorSCSSPhotoshopGit