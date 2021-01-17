Дизайн и разработка сайтов с высокой конверсией. Полный цикл, от проектирования до интеграции Wordpress. Адаптивные сайты, брендинг, упаковка бизнеса.
Привет!Я профессиональный веб / UI / UX / графический дизайнер. Я разрабатываю проект с высокой конверсией, от эскиза до живого сайта.
Могу помочь вам с:
Идея/Концепт — Макеты/Прототипы — Дизайн (до 3 разных стилей)
HTML/CSS/JS — Wordpress
Разработка бренда/айдентики
Большой опыт в веб-разработке при методологии Agile.
Все мои проекты pixel perfect, с валидным и оптимизированным кодом, а также адаптивной версткой, если это необходимо.
Работаю с Adobe Photoshop & Illustrator, HTML5/CSS3, SCSS, JS, jQuery, PHP/MySQL, Wordpress, Git.
Зацените моё портфолио и не стесняйтесь написать (:
Вот полный список моих услуг:
Консалтинг
- Анализ ниши по визуальному и смысловому посылу конкурентов
- Анализ ниши по показателям конкурентов
- Анализ аудитории ниши
- Разработка портрета клиента
- Разработка стратегии онлайн-присутствия и развития бренда (маркетинг-кит)
- Разработка плана автоворонки продаж
- Консультация по визуальному и смысловому посылу бренда
- Разработка карты смыслов бренда
- Разработка концепции бренда
- Разработка мудборда
- Разработка фирменного стиля
- Разработка логотипа
- Разработка полиграфических и рекламных материалов
- Разработка промо-материалов (онлайн)
- Разработка рекламных материалов (оффлайн)
- Проектирование прототипа страниц сайта
- Дизайн страниц сайта
- Дизайн страниц социальных сетей
- Дизайн email-рассылки
- Верстка страниц сайта
- Интеграция CMS (система управления контентом — WordPress)
- Интеграция CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами — amoCRM)
- Подключение аналитики сайта
- Оформление страниц социальных сетей
- Настройка шаблонов email-рассылки
Портфолио
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