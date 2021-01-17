Дизайн и разработка сайтов с высокой конверсией. Полный цикл, от проектирования до интеграции Wordpress. Адаптивные сайты, брендинг, упаковка бизнеса.

Привет!

Я профессиональный веб / UI / UX / графический дизайнер. Я разрабатываю проект с высокой конверсией, от эскиза до живого сайта.

Могу помочь вам с:

Идея/Концепт — Макеты/Прототипы — Дизайн (до 3 разных стилей)

HTML/CSS/JS — Wordpress

Разработка бренда/айдентики

Большой опыт в веб-разработке при методологии Agile.

Все мои проекты pixel perfect, с валидным и оптимизированным кодом, а также адаптивной версткой, если это необходимо.

Работаю с Adobe Photoshop & Illustrator, HTML5/CSS3, SCSS, JS, jQuery, PHP/MySQL, Wordpress, Git.

Зацените моё портфолио и не стесняйтесь написать (:

Вот полный список моих услуг:

Консалтинг

Анализ ниши по визуальному и смысловому посылу конкурентов

Анализ ниши по показателям конкурентов

Анализ аудитории ниши

Разработка портрета клиента

Разработка стратегии онлайн-присутствия и развития бренда (маркетинг-кит)

Разработка плана автоворонки продаж

Консультация по визуальному и смысловому посылу бренда

Разработка карты смыслов бренда

Разработка концепции бренда

Разработка мудборда

Разработка фирменного стиля

Разработка логотипа

Разработка полиграфических и рекламных материалов

Разработка промо-материалов (онлайн)

Разработка рекламных материалов (оффлайн)

Проектирование прототипа страниц сайта

Дизайн страниц сайта

Дизайн страниц социальных сетей

Дизайн email-рассылки