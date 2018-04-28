ottofotto

Мария ottofotto

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн лендинга и элементы фирменного стиля

    Нужно разработать дизайн лендинга для фотостудии + элементы, которые будут основой фирменного стиля. (будем дорабатывать остальное как доп.заказ с дизайнером, который сделает все основное. Это будет вторым этапом заказа и продолжением нашей совместной работы). ...

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фирменный стиль

    Разработать фирменный стиль фотостудии ОТТОФОТТО. Логотип в приложении. Основное направление деятельности - детская, семейная и свадебная съемка. Необходимо предоставить 3 варианта фирм.стиля по критериям: 1 вариант: Спокойный ...

    PowerPoint
    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка логотипа, Шрифт

    $20

    Требуется доработать идею логотипа.ИСХОДНИК НАШЕГО ЛОГО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В ВЕКТОРЕ. ЗАДАЧИ: ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЛОГО (цветной шестиугольник) 1) Подобрать шрифт. По аналогии с примером. На примере написано MY ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Транскрибация аудио

    Нужно транскрибировать  аудиофайл общей длиной около 3 часа 55 минут часов на русском. Аудио в формате лекции.

    Транскрибация1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Транскрибировать аудио

    Нужно транскрибировать  аудиофайл общей длиной около 5 часов на русском. Тематика лекции - нетрадиционная медицина. Некоторые термины могут быть на санскрите, но если вы ошибетесь в точном их написании - не беда. 99% русский текст, ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Транскрибировать аудио
От сотрудничества с Марией у меня только положительные впечатления! Четкое и понятное ТЗ, всегда находится на связи, быстрая оплата сделки. Спасибо за заказ!
Обратилась к Андрею по поводу транскрибации аудио, все сделал четко, в срок, в очень хорошем формате. Рекомендую всем, кому могут понадобиться такие же услуги.
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