Нужно разработать дизайн лендинга для фотостудии + элементы, которые будут основой фирменного стиля. (будем дорабатывать остальное как доп.заказ с дизайнером, который сделает все основное. Это будет вторым этапом заказа и продолжением нашей совместной работы). ...
- Фирменный стиль20 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать фирменный стиль фотостудии ОТТОФОТТО. Логотип в приложении. Основное направление деятельности - детская, семейная и свадебная съемка. Необходимо предоставить 3 варианта фирм.стиля по критериям: 1 вариант: Спокойный ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется доработать идею логотипа.ИСХОДНИК НАШЕГО ЛОГО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В ВЕКТОРЕ. ЗАДАЧИ: ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЛОГО (цветной шестиугольник) 1) Подобрать шрифт. По аналогии с примером. На примере написано MY ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно транскрибировать аудиофайл общей длиной около 3 часа 55 минут часов на русском. Аудио в формате лекции.Транскрибация1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно транскрибировать аудиофайл общей длиной около 5 часов на русском. Тематика лекции - нетрадиционная медицина. Некоторые термины могут быть на санскрите, но если вы ошибетесь в точном их написании - не беда. 99% русский текст, ...Транскрибация1 исполнительЗавершен7 лет назад