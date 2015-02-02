otvoronezh

Краткий опыт работы:
март, 2004 г. -июль, 2014 г. - ООО «Газета «Камелот»,
главный редактор газеты «Город V»,Воронеж
декабрь, 2003 г. -март, 2004 г. - Государственное унитарное
предприятие Воронежеской области
«Студия «Губерния», корреспондент
отдела телевизионных программ, Воронеж
май, 1999 г. -декабрь, 2003 г. - ООО «Газета «Камелот»,
менеджер по связям с Международной
ассоциацией газет бесплатных объявлений
FAPIA, Воронеж
октябрь, 1992 г. -май, 1999 г. - Воронежский институт
менеджмента и финансов, преподаватель
английского языка, Воронеж
октябрь, 1990 г. -октябрь, 1992 г. - НПО «КОДЭКС», преподаватель
английского языка, Воронеж
сентябрь, 1988 г.- июнь, 1990 г. - Воронежский политехнический
институт, преподаватель английского
языка, Воронеж
февраль, 1986г. - февраль, 1988 г. - HindustanAeronautics Ltd., переводчик,Индия, Хайдарабад
Имею большой опыт письменного перевода текстов
различной тематики, выполнял заказы
для различных агентств Чешской республики,
сайтов.