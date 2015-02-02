otvoronezh

Профессиональные переводы с английского языка на русский и обратно с возможностью заверения перевода в США

Краткий опыт работы:

март, 2004 г. -июль, 2014 г. - ООО «Газета «Камелот»,

главный редактор газеты «Город V»,Воронеж

декабрь, 2003 г. -март, 2004 г. - Государственное унитарное

предприятие Воронежеской области

«Студия «Губерния», корреспондент

отдела телевизионных программ, Воронеж

май, 1999 г. -декабрь, 2003 г. - ООО «Газета «Камелот»,

менеджер по связям с Международной

ассоциацией газет бесплатных объявлений

FAPIA, Воронеж

октябрь, 1992 г. -май, 1999 г. - Воронежский институт

менеджмента и финансов, преподаватель

английского языка, Воронеж

октябрь, 1990 г. -октябрь, 1992 г. - НПО «КОДЭКС», преподаватель

английского языка, Воронеж

сентябрь, 1988 г.- июнь, 1990 г. - Воронежский политехнический

институт, преподаватель английского

языка, Воронеж

февраль, 1986г. - февраль, 1988 г. - HindustanAeronautics Ltd., переводчик,Индия, Хайдарабад

Имею большой опыт письменного перевода текстов

различной тематики, выполнял заказы

для различных агентств Чешской республики,

сайтов.