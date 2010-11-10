Положительные отзывы и статьи для компаний на популярных сайтах

Предлагаю профессиональное написание положительных отзывов и статей для вашей компании (веб-проекта) на

популярных интернет-ресурсх. Есть собственная база сайтов, при необходимости напишу отзыв/статью на

указанном Вами портале. Опыт работы копирайтером - 7 лет. Доступные цены, конфиденциальность, высокое

качество. Вы платите один раз - отзыв/статья остается навсегда. Положительные отзывы - наиболее народный и

лояльный метод привлечения новых клиентов.