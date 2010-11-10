Положительные отзывы и статьи для компаний на популярных сайтах
Предлагаю профессиональное написание положительных отзывов и статей для вашей компании (веб-проекта) на
популярных интернет-ресурсх. Есть собственная база сайтов, при необходимости напишу отзыв/статью на
указанном Вами портале. Опыт работы копирайтером - 7 лет. Доступные цены, конфиденциальность, высокое
качество. Вы платите один раз - отзыв/статья остается навсегда. Положительные отзывы - наиболее народный и
лояльный метод привлечения новых клиентов.
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