Копирайт, рерайт, SEO-копирайт.

Перевожу сложные технические тексты с английского, в том числе по автомобильной тематике и по теме беспроводных текнологий. Пишу продающие, оптимизированные тексты. Рерайт и копирайт из под моей клавиатуры уникален на 98-100%!

О себе: Образование высшее, специальность - социально-культурный сервис и туризм. Опыт в написании статей, seo-оптимизированных продающих текстов - 2 года.