Копирайт, рерайт, SEO-копирайт.
Перевожу сложные технические тексты с английского, в том числе по автомобильной тематике и по теме беспроводных текнологий. Пишу продающие, оптимизированные тексты. Рерайт и копирайт из под моей клавиатуры уникален на 98-100%!
О себе: Образование высшее, специальность - социально-культурный сервис и туризм. Опыт в написании статей, seo-оптимизированных продающих текстов - 2 года.
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