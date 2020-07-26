Мы студия разработки ourwebstudio;
Специализируемся на разработке сайтов и android приложений;
Опыт работы над проектами более 1 года;
Работаем четко следуя тз и соблюдая дедлайны;
Т.к. мы только начинаем свой путь на фрилансе, получение положительных отзывов и работ в портфолио для нас важнее заработка, поэтому наши цены ниже рыночных на 15-20%, и каждый заказ выполняется особенно усердно и качественно;
Мы гарантируем качественный продукт, выполненный точно в сроки.
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