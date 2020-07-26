Мы студия разработки ourwebstudio;

Специализируемся на разработке сайтов и android приложений;

Опыт работы над проектами более 1 года;

Работаем четко следуя тз и соблюдая дедлайны;

Т.к. мы только начинаем свой путь на фрилансе, получение положительных отзывов и работ в портфолио для нас важнее заработка, поэтому наши цены ниже рыночных на 15-20%, и каждый заказ выполняется особенно усердно и качественно;

Мы гарантируем качественный продукт, выполненный точно в сроки.