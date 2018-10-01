По настроению пишу классные статьи!
CBDO-Outstaff|HR-manager|B2b Sales manager|
Всех приветствую, постараюсь максимально кратко и по сути !
? Совладелец небольшого HR Агентства, специализируемся на IT
? С недавнего времени пишу посты и веду каналы о бизнесе, на Дзен и Boosty
Начинающий копирайтер.
? Построение команд разработчиков под проект!
?Могу сделать различную аналитику в сфере iT
? Мой Опыт :
B2b Sales manager с 2016-2018
Digital B2b Sales manager с 10.2018-07.2020
BDM-Outstaff Организация направления для группы разработчиков, от 0 до 25 штатных разработчик . с 08.2020-05.2022
CBDO- проектная деятельность с 05.2022-08.2022 Запуск Аутстаф направления для международной компании со штатом более 200 человек.
Действие аккаунта приостановлено!
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