По настроению пишу классные статьи!

CBDO-Outstaff|HR-manager|B2b Sales manager|

Всех приветствую, постараюсь максимально кратко и по сути !

? Совладелец небольшого HR Агентства, специализируемся на IT

? С недавнего времени пишу посты и веду каналы о бизнесе, на Дзен и Boosty

Начинающий копирайтер.

? Построение команд разработчиков под проект!

?Могу сделать различную аналитику в сфере iT

? Мой Опыт :

B2b Sales manager с 2016-2018

Digital B2b Sales manager с 10.2018-07.2020

BDM-Outstaff Организация направления для группы разработчиков, от 0 до 25 штатных разработчик . с 08.2020-05.2022

CBDO- проектная деятельность с 05.2022-08.2022 Запуск Аутстаф направления для международной компании со штатом более 200 человек.