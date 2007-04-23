oush86

Ольга oush86

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

ШВЕЦ                                           респ. Карелия, г. Питкяранта, ул.Победы 1-7

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА                            Телефон: 89317014986                                                                             e-mail: [email protected]

                                                                                        ОБРАЗОВАНИЕ                   Санкт-Петербургский государственный технологический институт(технический университет)  сентябрь 2003 -февраль 2009          Факультет:  Информатики и управленияСпециальность: Системы автоматизированного проектирования ОПЫТ РАБОТЫ ООО "ТехноФорт" (СПб)                                           Менеджерпо продажам  октябрь 2007 - ноябрь 2008

  • поиск клиентов
  • подбор арматуры
  • оформление документов

ООО "Лентелефонстрой-СКС" (СПб)                   

Инженер-проектировщик декабрь 2008 – февраль 2009
  • Выполнение чертежей в AutoCAD 2007
Компьютерный центр «Онлайн»(Питкяранта)         Менеджер по работе с клиентамиМай2009 - август 2009
  • Работа с клиентами (прием и обработка входящих вызовов)
  • Создание сайтов
Средняяобщеобразовательная школа №1 г.Питкяранта         Учитель  

                                                                                                           информатики и         

                                                                                                               математикиАвгуст 2009 – Февраль 2010  Центр социальнойработы г. Питкяранта                            Системный администратор Февраль 2010 (На данный момент в декретном отпуске)
  • Обслуживание 20 компьютеров (Установка и обновление программ, устранение неполадок, настройки Windows, в том числе сетевые настройки, резервное копирование и др.)
  • Обслуживание сервера
                                                                                                    НАВЫКИРАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ
  • Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
СЕРТИФИКАТЫ
  • сертификат об обучении по программе «Управление человеческими ресурсами» (выдан 23.04.2007)
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
  • английский (средний уровень)
ПРОЧЕЕБез вредных привычек, замужем.