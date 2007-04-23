ШВЕЦ респ. Карелия, г. Питкяранта, ул.Победы 1-7
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА Телефон: 89317014986 e-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ Санкт-Петербургский государственный технологический институт(технический университет) сентябрь 2003 -февраль 2009 Факультет: Информатики и управленияСпециальность: Системы автоматизированного проектирования ОПЫТ РАБОТЫ ООО "ТехноФорт" (СПб) Менеджерпо продажам октябрь 2007 - ноябрь 2008
- поиск клиентов
- подбор арматуры
- оформление документов
ООО "Лентелефонстрой-СКС" (СПб)Инженер-проектировщик декабрь 2008 – февраль 2009
- Выполнение чертежей в AutoCAD 2007
- Работа с клиентами (прием и обработка входящих вызовов)
- Создание сайтов
информатики иматематикиАвгуст 2009 – Февраль 2010 Центр социальнойработы г. Питкяранта Системный администратор Февраль 2010 (На данный момент в декретном отпуске)
- Обслуживание 20 компьютеров (Установка и обновление программ, устранение неполадок, настройки Windows, в том числе сетевые настройки, резервное копирование и др.)
- Обслуживание сервера
- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- сертификат об обучении по программе «Управление человеческими ресурсами» (выдан 23.04.2007)
- английский (средний уровень)