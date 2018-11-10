Веб-дизайн и 2D анимация

Мое портфолио по веб-дизайну - Посмотреть

Мое портфолио по анимации для соцсетей (дополнительные работы по запросу) - Посмотреть

Опыт в веб-дизайне - 1,5 года.

Для работы пользуюсь Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects.

Занимаюсь дизайном лендингов/визиток/небольших интернет-магазинов. Работаю в Figma, макеты делаю по сетке (12 колонок). Знаю основные принципы HTML/CSS. Самостоятельно верстаю сайты на платформе Tilda с

адаптивными версиями. Могу отрисовать несложные элементы/иконки.

Проходила обучение в школе дизайна WDI и Калифорнийском Институте Искусств.