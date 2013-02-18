Кратко о задаче - сайт каталог, дизайн будет предоставлен. Интересуют сроки и ваша ответственность. Рассматриваются кандидатуры только из Тольятти. В случае, успешного выполнения работы по сайту, наши отношения будут иметь приятные перспективы на постоянной основе.