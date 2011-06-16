Переводчик

ПЕРЕВОДЧИК

Опыт работы

Период работы С января 2011 по март 2011

Организация ЗАО «Полимет», кабельный завод

Должность Переводчик (временный характер работы)

Обязанности Последовательный и синхронный перевод (французский, английский язык), технический перевод таможенной и

эксплуатационной документации (английский язык)

Период работы С февраля 2009 по сентябрь 2009

Организация ООО «Эспада», бюро переводов

Должность Переводчик (полная занятость)

Обязанности Технические переводы, оформление документов, ведение базы выполненных работ, ведение базы клиентов,

первичная бухгалтерия

Период работы С августа 2008 по декабрь 2008

Организация ООО «Центр Моды», ресторан «Париж»

Должность Переводчик (временный характер работы)

Обязанности Синхронный, последовательный перевод (французский язык), письменный перевод личностной документации,

рекламной информации, меню ресторана

Образование

2010-2014гг. ГОУ ВПО Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ»

аспирантура, специальность «Теория языка», форма обучения заочная

тема диссертационного исследования: «Особенности терминологии, используемой в патентной документации»

2004-2010гг. ГОУ ВПО Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ»

Факультет Лингвистики и Журналистики, специальность «Перевод и переводоведение»

Квалификация: Лингвист, переводчик

Иностранные языки

Английский Свободное владение

Французский Свободное владение

Компьютерные навыки

Владение ПО MS Office, Photoshop, Corel, 1C

Уровень владения ПК Уверенный пользователь

Дополнительная информация

Ключевые навыки

Ведение документооборота, ведение архива.

Деловая переписка, в том числе на иностранных языках.

Уверенный пользователь ПК и оргтехники.

Владение слепым набором текста, в том числе на иностранных языках.

Опыт технического перевода документации различного типа и уровня сложности, в том числе юридической и технико-правовой.

Опыт синхронного и последовательного перевода.

Умение вести переговоры с носителями иностранных языков.

Личностные качества

Активная жизненная позиция, умение общаться с людьми и находить общий язык, быстрая обучаемость, отличные коммуникативные навыки, ответственность, целеустремленность, настойчивость, бесконфликтность, стрессоустойчивость.

Рекомендации

При необходимости могут быть предоставлены письменные рекомендации от представителей зарубежных компаний «Gauder Group» (Бельгия), DCM Industries, Inc. (США), Caballé (Испания).