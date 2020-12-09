Меня зовут Ильдар Овчинников. Я создам для вас лендинг на Тильде по привлекательной цене. Создаю сайты "с нуля", без использования шаблонов.
Приоритетом для меня является качественное выполнение работы,путём удовлетворения всех потребностей заказчика.
Порядок работы:
- проведу с вами бриф-опрос (для выявления особенностей Вашей компании)
- изучу нишу вашего бизнеса и сайты конкурентов
- создам дизайн-концепцию будущего сайта в Фигме
- после утверждения вами дизайн-концепции соберу сайт в Тильде
Средний срок реализации проекта составит 14 дней. По окончании работ Вы получите все доступы к сайту, видео-инструкцию, как вносить правки в сайт или дополнять контент (отзывы, фото). Кроме того, в течении 2 недель я сам внесу на сайт все корректировки, если таковые потребуются.