Меня зовут Ильдар Овчинников. Я создам для вас лендинг на Тильде по привлекательной цене. Создаю сайты "с нуля", без использования шаблонов.

Приоритетом для меня является качественное выполнение работы,путём удовлетворения всех потребностей заказчика.

Порядок работы:

- проведу с вами бриф-опрос (для выявления особенностей Вашей компании)

- изучу нишу вашего бизнеса и сайты конкурентов

- создам дизайн-концепцию будущего сайта в Фигме

- после утверждения вами дизайн-концепции соберу сайт в Тильде

Средний срок реализации проекта составит 14 дней. По окончании работ Вы получите все доступы к сайту, видео-инструкцию, как вносить правки в сайт или дополнять контент (отзывы, фото). Кроме того, в течении 2 недель я сам внесу на сайт все корректировки, если таковые потребуются.