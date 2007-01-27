Занимаюсь программированием с 1992 года. С 1994 года вплотную занимаюсь Pascal,

а потом и Delphi начиная с версии 2.0 и по сей день, кроме того базы данных от

MS Access до Oracle.

1995-2000 г.г. - Приазовский государественный технический университет (г.Мариуполь,

Украина), специальность "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии".

о всяких мелких программах и доделках/переделках упоминать не буду.

1998-2000 г.г. - усиленно работаю на различных фирмах по поддержке и настройке

конфигураций системы "1С: Предприятие". С данной программой и по сей день сталкиваюсь

постоянно.

2000 г. - работаю ОАО "Мариупольский метталургический комбинат им. Ильича"

(г. Мариуполь, Украина) в должности от инженера-программиста

до начальника информационно-аналитического бюро отдела

внешнеэкономических связей. В своей работе постоянно сталкиваюсь с различного рода учетными,

складскими и подобными программами как на уровне всего предпряития так и мелких фирм.

Успешно внедрены различные проекты внутри предприятия по учету отгрузки металлопродукции,

а также связь с автоматизированными системами всего предпряития (и т.д. и т.п.,

тут можно много перечислять). Кроме того параллельно выполнены несколько крупных программ

складского учета для частных фирм (как очно так и удаленно), также выполнена автоматизация

нескольких торговых точек на базе системы 1С (с примененме всего перечня торгового оборудования).

Примеры работ намеренно не выкладываю, т.к. их достаточно много, исходники и исполняемые файлы не

выложу по понятным причинам :), а скриншоты без обсуждения и пояснения мало что покажут.

Если интересуют конкретные примеры работ (определенная тематика) - прошу обращаться в почту.