Занимаюсь программированием с 1992 года. С 1994 года вплотную занимаюсь Pascal,
а потом и Delphi начиная с версии 2.0 и по сей день, кроме того базы данных от
MS Access до Oracle.
1995-2000 г.г. - Приазовский государественный технический университет (г.Мариуполь,
Украина), специальность "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии".
о всяких мелких программах и доделках/переделках упоминать не буду.
1998-2000 г.г. - усиленно работаю на различных фирмах по поддержке и настройке
конфигураций системы "1С: Предприятие". С данной программой и по сей день сталкиваюсь
постоянно.
2000 г. - работаю ОАО "Мариупольский метталургический комбинат им. Ильича"
(г. Мариуполь, Украина) в должности от инженера-программиста
до начальника информационно-аналитического бюро отдела
внешнеэкономических связей. В своей работе постоянно сталкиваюсь с различного рода учетными,
складскими и подобными программами как на уровне всего предпряития так и мелких фирм.
Успешно внедрены различные проекты внутри предприятия по учету отгрузки металлопродукции,
а также связь с автоматизированными системами всего предпряития (и т.д. и т.п.,
тут можно много перечислять). Кроме того параллельно выполнены несколько крупных программ
складского учета для частных фирм (как очно так и удаленно), также выполнена автоматизация
нескольких торговых точек на базе системы 1С (с примененме всего перечня торгового оборудования).
Примеры работ намеренно не выкладываю, т.к. их достаточно много, исходники и исполняемые файлы не
выложу по понятным причинам :), а скриншоты без обсуждения и пояснения мало что покажут.
Если интересуют конкретные примеры работ (определенная тематика) - прошу обращаться в почту.
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