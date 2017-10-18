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и т.д.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
- по почте: [email protected]
- по Skype: pilotalexxx
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Согласовываем стоимость работы и сроки выполнения (принимаю задание только в письменной форме).
3. Работаю по предоплате в размере 30% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течение утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы.
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
Оплата производится
на карту "Приватбанка"
также к оплате принимаю:
рубли, доллары, евро
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.
С уважением, Александр.