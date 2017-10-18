Разработка эскизов для полиграфии, рекламы и т.д.

Наружная реклама - банеры, штендеры, витрины, вывески, билборды

и т.д.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- по почте: [email protected]

- по Skype: pilotalexxx

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Согласовываем стоимость работы и сроки выполнения (принимаю задание только в письменной форме).

3. Работаю по предоплате в размере 30% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течение утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы.

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

Оплата производится

на карту "Приватбанка"

также к оплате принимаю:

рубли, доллары, евро

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

С уважением, Александр.