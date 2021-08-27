ovechki_na

Распаковка личности и упаковка смыслов в контент-матрицу

Я - эксперт по распаковке личности и упаковке смыслов в контент.

В прошлом маркетолог и smm-специалист, поэтому знаю ценность глубокой распаковки.

В результате вы получите готовые идеи для контента на 2 месяца вперед + матрицу контента. Сможете легко сделать х2-х5 в прибыли. Моя распаковка основана на поиске глубоких смыслов, которые вы закладываете в свою жизнь (через коучинговый подход), а не тупые задавания вопросов. ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ ЛИЧНОСТИ ВЫ СМОЖЕТЕ:

▪ легко создавать контент

▪ отстроиться от конкурентов

▪ обосновано повысить чек

▪ донести ценность своего продукта

▪ обрести уверенность в себе

▪определить свою экспертность