МОИ БУДУЩИЕ ЗАКАЗЧИКИ!
Рада видеть вас на своей страничке.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ:
Так как я себя уважаю, то стараюсь соответствовать заявленному уровню. Поэтому не приемлю топтание на месте. Предпочитаю всегда идти вперед и постоянно оттачивать свое мастерство. В этом мне помогает обучение у лучших копирайтеров Рунета — Натальи Карья и Сергея Трубадура.
У НИХ Я ПРОШЛА:
- Курс «Сайт-продавец»
- курс «Архитектура продающих текстов»
Так же являюсь участницей закрытого клуба «Клуб Правильных Копирайтеров» с самого его открытия. Это место, где общаются и учатся профессионалы своего дела.
Обучаясь у лучших, трудно оставаться посредственностью.
У МЕНЯ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:
- статьи для страниц сайта или его комплексное наполнение
- продающие тексты
- одностраничный сайт
- продающий текст подписной страницы
Копирайтинг — мое любимое направление. Однако фрирайтинг — написание статей, от него не отстает.
Если Вы ищете убедительные продающие тексты или интересные, цепляющие статьи — я к Вашим услугам.
Я НЕ ПИШУ НА ТЕМЫ:
- юриспруденции;
- adalt;
- IT;
- строительства;
- экономики;
- медицины;
- политики.
Прочие темы – пожалуйста.
Со мной можно связаться по ICQ или по электронной почте.
Никаких тестовых заданий я не выполняю. Хотите узнать мой уровень – смотрите портфолио.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
* отправляете 50% предоплаты после обсуждения ТЗ и установки сроков
* получаете ровно половину статьи, чтобы оценить работу
* вносите вторую часть оплаты
* получаете весь текст целиком
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Яндекс.Деньги
- webmoney (wmz или wmr)
- платежные системы contact и migom
Надеюсь на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.