Копирайтер – продавец. Продаю слова, попадающие в цель

МОИ БУДУЩИЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Рада видеть вас на своей страничке.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ:

Так как я себя уважаю, то стараюсь соответствовать заявленному уровню. Поэтому не приемлю топтание на месте. Предпочитаю всегда идти вперед и постоянно оттачивать свое мастерство. В этом мне помогает обучение у лучших копирайтеров Рунета — Натальи Карья и Сергея Трубадура.

У НИХ Я ПРОШЛА:

- Курс «Сайт-продавец»

- курс «Архитектура продающих текстов»

Так же являюсь участницей закрытого клуба «Клуб Правильных Копирайтеров» с самого его открытия. Это место, где общаются и учатся профессионалы своего дела.

Обучаясь у лучших, трудно оставаться посредственностью.

У МЕНЯ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:

- статьи для страниц сайта или его комплексное наполнение

- продающие тексты

- одностраничный сайт

- продающий текст подписной страницы

Копирайтинг — мое любимое направление. Однако фрирайтинг — написание статей, от него не отстает.

Если Вы ищете убедительные продающие тексты или интересные, цепляющие статьи — я к Вашим услугам.

Я НЕ ПИШУ НА ТЕМЫ:

- юриспруденции;

- adalt;

- IT;

- строительства;

- экономики;

- медицины;

- политики.

Прочие темы – пожалуйста.

Со мной можно связаться по ICQ или по электронной почте.

Никаких тестовых заданий я не выполняю. Хотите узнать мой уровень – смотрите портфолио.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

* отправляете 50% предоплаты после обсуждения ТЗ и установки сроков

* получаете ровно половину статьи, чтобы оценить работу

* вносите вторую часть оплаты

* получаете весь текст целиком

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

- Яндекс.Деньги

- webmoney (wmz или wmr)

- платежные системы contact и migom

Надеюсь на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.