Цены

Оформление темы - 149? (возможна анимация)

Оформление сообщества VK/Facebook - 249?

Фирменный логотип - 199?

Оформление ютуб канала - 299?

Оформление стим-профиля - 349?

Макет для сайта - от 449?

Анимированная аватарка на форум - 90?

Анимированный рекламный баннер - 249??

Не сделал в срок - вернул деньги

Максимальный срок выполнения работы - 24 часа с момента оплаты заказа.

Если за данное время заказ не был выполнен - то заказчику возвращаются деньги, а дизайн делается абсолютно бесплатно. Примерное время выполнения работы: 2-3 часа, я указал лемит в 24 часа, чтобы я успел сделать работу в случаях форс мажора.

Также хочу отметить, что если я при заказе говорю, что для данной работы понадобиться более большой срок(24ч+) то данная акция на данный вид товара не распространяется.

Если произошла форс мажорная ситуация по причине которой мы не могли иметь с вами связь , либо вы мне не скинули нужной информации для выполнения работы после оплаты - то те "потерянные часы" не буду засчитываться в срок.