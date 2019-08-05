Цены
Оформление темы - 149? (возможна анимация)
Оформление сообщества VK/Facebook - 249?
Фирменный логотип - 199?
Оформление ютуб канала - 299?
Оформление стим-профиля - 349?
Макет для сайта - от 449?
Анимированная аватарка на форум - 90?
Анимированный рекламный баннер - 249??
Не сделал в срок - вернул деньги
Максимальный срок выполнения работы - 24 часа с момента оплаты заказа.
Если за данное время заказ не был выполнен - то заказчику возвращаются деньги, а дизайн делается абсолютно бесплатно. Примерное время выполнения работы: 2-3 часа, я указал лемит в 24 часа, чтобы я успел сделать работу в случаях форс мажора.
Также хочу отметить, что если я при заказе говорю, что для данной работы понадобиться более большой срок(24ч+) то данная акция на данный вид товара не распространяется.
Если произошла форс мажорная ситуация по причине которой мы не могли иметь с вами связь , либо вы мне не скинули нужной информации для выполнения работы после оплаты - то те "потерянные часы" не буду засчитываться в срок.