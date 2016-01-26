Имею опыт в качестве администратора сайта
Обязанности:
-Создание и администрирование интернет-сайта, выполнение поискового продвижения (составление семантического ядра, подбор
ключевых запросов, оптимизация сайта по ключевым запросам, мониторинг позиций
сайта в поисковых системах, сбор статистики);
-Разработка структуры сайта, написание материалов для сайта c учетом seo специфики, размещение на joomla;
-Работа с графическими и фото материалами для сайта;
-Навыки регистрации домена, регистрации "площадки" у хостинг-провайдеров, публикации сайта на площадке;
-Самостоятельное изучение Joomla, denwer
-Умение осуществлять продажи и привлечение клиентов через Интернет.
Личные качества: Ответственность, целеустремленность, пунктуальность, инициативность, порядочность. Трудолюбива, готова повышать квалификацию в процессе работы.
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