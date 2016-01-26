Пока новичок в фрилансе. Создала 2 сайта на юкоз, 1 на joomla. Готова учиться в процессе работы.

Имею опыт в качестве администратора сайта

Обязанности:

-Создание и администрирование интернет-сайта, выполнение поискового продвижения (составление семантического ядра, подбор

ключевых запросов, оптимизация сайта по ключевым запросам, мониторинг позиций

сайта в поисковых системах, сбор статистики);

-Разработка структуры сайта, написание материалов для сайта c учетом seo специфики, размещение на joomla;

-Работа с графическими и фото материалами для сайта;

-Навыки регистрации домена, регистрации "площадки" у хостинг-провайдеров, публикации сайта на площадке;

-Самостоятельное изучение Joomla, denwer

-Умение осуществлять продажи и привлечение клиентов через Интернет.

Личные качества: Ответственность, целеустремленность, пунктуальность, инициативность, порядочность. Трудолюбива, готова повышать квалификацию в процессе работы.