overparser

Парсинг/скрапинг информации с сайтов. Разработка парсеров

Занимаюсь разработкой на Python, специализируюсь на парсинге/скрапинге данных.Причины по которым лучше обратиться ко мне:

✓ Для задач парсинга использую собственные прокси

✓ Стараюсь использовать решения без использования браузеров, и примененяю многопоточность для получения высокой скорости сбора информации.

✓ Даю гарантию на парсер 3 месяца на случай если на сайте поменяется верстка

✓ Всегда на связи, если не сплю :)

Уже делал решения для:

• avito.ru в том числе парсинг номеров телефонов

• olx.ua

• ean-13.ru/bd/ база штрих кодов. Более 50к позиций

• Booking.com

• http://steamcommunity.com/ скины, игры, карточки.

Есть наработки в области сканеров для букмейкерских контор без использования браузеров, только requests для высокой скорости:

• pinnacle.com

• 1xstavka.ru