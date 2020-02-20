overparser

Парсинг/скрапинг информации с сайтов. Разработка парсеров
Занимаюсь разработкой на Python, специализируюсь на парсинге/скрапинге данных.Причины по которым лучше обратиться ко мне:
✓ Для задач парсинга использую собственные прокси
✓ Стараюсь использовать решения без использования браузеров, и примененяю многопоточность для получения высокой скорости сбора информации.
✓ Даю гарантию на парсер 3 месяца на случай если на сайте поменяется верстка
✓ Всегда на связи, если не сплю :)
Уже делал решения для:
• avito.ru в том числе парсинг номеров телефонов
• olx.ua
• ean-13.ru/bd/ база штрих кодов. Более 50к позиций
• http://steamcommunity.com/ скины, игры, карточки.
Есть наработки в области сканеров для букмейкерских контор без использования браузеров, только requests для высокой скорости:
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