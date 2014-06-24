Полиграфический дизайн, flash gif баннеры
Полиграфический дизайн, разработка логотипа, создание рекламных макетов для газет, журналов. Дизайн буклетов, каталогов, флаеров, этикеток. Подготовка макета к печати. Дизайн билл-бордов.
Создание анимационных flash-, gif- баннеров.
Фотосъемка, профессиональная ретушь фотографий.
Портфолио
- Верстка и дизайн рекламной газеты293 просмотра
- Фотосъемка и ретушь122 просмотра
- Фотосъемка и ретушь143 просмотра
- Верстка и дизайн каталога106 просмотров
- Верстка ч/б газеты149 просмотров
- Еврофлаер114 просмотров
- Верстка и дизайн "Каталога свадебных услуг"129 просмотров
- Верстка и дизайн "Каталога свадебных услуг"109 просмотров
- Верстка и дизайн "Каталога свадебных услуг"110 просмотров
- Визитка "Имидж-студия"326 просмотров
- Флаер, меню, визитка, постер131 просмотр
- Билл-борд Кон-Тики151 просмотр
Баннеры
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