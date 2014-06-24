ovmozok

Корней ovmozok

 
49 летУкраина/Полтава
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Полиграфический дизайн, flash gif баннеры

Полиграфический дизайн, разработка логотипа, создание рекламных макетов для газет, журналов. Дизайн буклетов, каталогов, флаеров, этикеток. Подготовка макета к печати. Дизайн билл-бордов.

Создание анимационных flash-, gif- баннеров.

Фотосъемка, профессиональная ретушь фотографий.

FlashДизайн буклетаРетушь фото
Портфолио
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3043