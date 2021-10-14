Ольга Соломонова ovsolomonovaovsolomonova
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор
Добрый день!
Меня зовут Ольга. Я специалист в иллюстрации и дизайне иконок с опытом более 5 лет.
1. Разрабатываю персонажей.
2. Рисую иллюстрации.
3. Создаю иконки для сайтов.
Работаю в растровой и векторной графике.
К работе отношусь ответственно. Сдаю задачи в срок с качественным исполнением.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Персонаж "Джеки"38 просмотров
- Продающие иконки63 просмотра
- Персонаж "Мозг"52 просмотра
- Иконки для приложения39 просмотров
- Персонаж "Боб"41 просмотр
- Иконки "Путешествия"42 просмотра
- Персонаж "Гусь"32 просмотра
- Иконки "День влюбленных"36 просмотров
- Векторный персонаж22 просмотра
- Портреты38 просмотров
- Иконки "Кофейня"40 просмотров
- Иллюстрация "Ночное чтение"31 просмотр
Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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$8/час
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