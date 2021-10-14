ovsolomonova

Ольга Соломонова ovsolomonova

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор

Добрый день!

Меня зовут Ольга. Я специалист в иллюстрации и дизайне иконок с опытом более 5 лет.

1. Разрабатываю персонажей.

2. Рисую иллюстрации.

3. Создаю иконки для сайтов.

Работаю в растровой и векторной графике.

К работе отношусь ответственно. Сдаю задачи в срок с качественным исполнением.

Портфолио
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Иконки и Пиксель-арт
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$8/час
от $10от 1 часа
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$8/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга