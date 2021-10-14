Иллюстратор

Добрый день!

Меня зовут Ольга. Я специалист в иллюстрации и дизайне иконок с опытом более 5 лет.

1. Разрабатываю персонажей.

2. Рисую иллюстрации.

3. Создаю иконки для сайтов.

Работаю в растровой и векторной графике.

К работе отношусь ответственно. Сдаю задачи в срок с качественным исполнением.