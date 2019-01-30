Запчасти для спецтехники, ремонт дизеля

Компания "Дизель-Запчасть" Санкт-Петербург профессионально занимается поставкой - продажей двигателей, запасных частей для дизельных двигателей корейских, японских и американских производителей спецтехники, Isuzu, Kubota, Mitsubishi, Doosan, Detroit Diesel,Case New Holland, Atlas Copco.Продажа двигателей, запасных частей на заказ из Японии, Кореи, Китая, США "Diesel Parts" СПб.