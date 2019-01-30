ovtgmt

Виктор ovtgmt

 
67 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Запчасти для спецтехники, ремонт дизеля

Компания "Дизель-Запчасть" Санкт-Петербург профессионально занимается поставкой - продажей двигателей, запасных частей для дизельных двигателей корейских, японских и американских производителей спецтехники, IsuzuKubotaMitsubishiDoosanDetroit Diesel,Case New Holland, Atlas Copco.Продажа двигателей, запасных частей на заказ из Японии, Кореи, Китая, США "Diesel Parts" СПб.

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$18/час
от $150от 2 дней
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