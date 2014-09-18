График-дизайнер, художник-оформитель
Занимаюсь наружной рекламой и полиграфией.
Работаю в графических программах Photoshop, Corel Draw.
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Портфолио
- Фотомонтаж106 просмотров
- Рамка с бабочками179 просмотров
- Рамка кролик и цветы105 просмотров
- Реклама в салоне трамвая130 просмотров
- Прайс-лист для рассылки145 просмотров
- Коллаж129 просмотров
- Визитка133 просмотра
- Визитка предприятия151 просмотр
- Буклет для музея277 просмотров
- Информационный буклет для музея169 просмотров
- Реклама117 просмотров
- Реклама136 просмотров