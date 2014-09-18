ovz14

Ольга Зайцева ovz14

 
61 годРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
График-дизайнер, художник-оформитель

Занимаюсь наружной рекламой и полиграфией.

Работаю в графических программах Photoshop, Corel Draw.

Photoshop
Портфолио
Показать больше работ