Авторский текст. Переводы с немецкого.
Здравствуйте!
Меня зовут Ольга.
Образование высшее филологическое, специальность: русский язык, литература и немецкий язык.
Место работы и должность: преподаватель РФ ПГУ им. Шевченко, кафедра иностранных языков, учитель немецкого языка в средней школе.
Есть опыт технических переводов с немецкого на русский (области: машиностроение и автомобилестроение), большой опыт переводов и редактирования художественных текстов, опыт работы с деловой перепиской, написания различных текстов.
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