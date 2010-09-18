Авторский текст. Переводы с немецкого.

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга.

Образование высшее филологическое, специальность: русский язык, литература и немецкий язык.

Место работы и должность: преподаватель РФ ПГУ им. Шевченко, кафедра иностранных языков, учитель немецкого языка в средней школе.

Есть опыт технических переводов с немецкого на русский (области: машиностроение и автомобилестроение), большой опыт переводов и редактирования художественных текстов, опыт работы с деловой перепиской, написания различных текстов.