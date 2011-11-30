HTML-верстка

Качественная и аккуратная HTML-верстка по готовым макетам:

* (x)HTML+CSS;

* кроссбраузерная верстка (современные версии IE, FF, Chrome, Safari, Opera, при необходимости - IE6);

* предпочитаю блочную верстку.

Я начинающий верстальщик без большого опыта, но с хорошими знаниями, умением работать головой и стремлением следовать современным стандартам. К работе подхожу ответственно, выполняю ее аккуратно и недорого!