1. Обработать и разместить изображения (4 шт.) на уже готовые макеты, макетов также 4 шт. Макеты в иллюстраторе, высылаются на эл.почту.
- $32Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
Улучшить качество картинок, чтобы при печати они были 720 dpi, в размере примерно 70 см в высоту. Стакан и лаваш, стакан и хачапури. Пришлем файл с макетом, где они уже есть, но в качестве 300 dpi, ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $30
Создание евробуклета. 1. Тексты, логотип, генеральный план и модели домов можно брать с сайта: http://ruzpom.ru/ 2. Данный коттеджный поселок позиционируется как ЭКО-поселок, расположенный в экологически чистом районе. 3. По цветовой палитре определенных требований нет, единственная просьба, чтобы это ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
1. Нарисовать визитку для ягод годжи двухстороннюю. Обязательно: 2. Использовать логотип, который будет в приложении в дизайне сайта в архиве. только лишь концовка домена ".com" должна быть таким же шрифтом, каким написан логотип "Ягоды Годжи". 3. Цвета: на 1 стороне ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад