oxana-mw

Оксана oxana-mw

 
43 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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  • Евробуклет Рузское поместье

    $30

    Создание евробуклета. 1. Тексты, логотип, генеральный план и модели домов можно брать с сайта: http://ruzpom.ru/ 2. Данный коттеджный поселок позиционируется как ЭКО-поселок, расположенный в экологически чистом районе. 3. По цветовой палитре определенных требований нет, единственная просьба, чтобы это ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать дизайн визитки

    $5

    1. Нарисовать визитку для ягод годжи двухстороннюю. Обязательно: 2. Использовать логотип, который будет в приложении в дизайне сайта в архиве. только лишь концовка домена ".com" должна быть таким же шрифтом, каким написан логотип "Ягоды Годжи". 3. Цвета: на 1 стороне ...

    Дизайн сайтаДизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
proevgenii
Евгений 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$32
10 баллов
9 лет назад
Обработка и размещение изображений
Оксана, отличный заказчик. Точное задание. Приятное общение. Оплата мгновенная. Рекомендую! Спасибо за сотрудничество.
Евгений выполнил всю работу качественно, проконсультировал по всем непонятным моментам. Спасибо, очень приятно с Вами работать. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Yulia26
Юлия 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
38 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Евробуклет Рузское поместье
Оксана позитивная и ответственная, сотрудничеством довольна, спасибо!)
Довольна работой, Юлия профессионально относилась ко всем правкам))). Рекомендую.
Ответный отзыв
Just_Angel
Анна 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
$5
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать дизайн визитки
Спасибо за сотрудничество. Приятно было с Вами работать
Очень понравилось работать с Анной. Все было выполнено быстро и качественно, учтены все пожелания.
Ответный отзыв