удаленный переводчик английского языка

ФИО

Матерацкая Оксана Сергеевна

Дата рождения

2 ноября 1989 года

Возраст

23 года

Семейное положение

Не замужем

Адрес

Г. Черкассы, ул. Хрещатик, 51\812

Мобильный телефон

0975283007

E-mail

[email protected]

Образование

Закончила в 2012 году Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого, институт иностранных языков, факультет романо – германской филологии, специальность – языки и литература (английский и немецкий). Квалификация – филолог, учитель английского и немецкого языков и литературы, специалист.

1996 – 2007 – Балаклеевская специализированная школа №1 им. Е. Гугли, гуманитарно – правовая специализация.

Опыт работы

Нет. 2006 (1 месяц), 2007 (1,5 месяца) проходила университетскую педагогическую практику в 13 школе и 9 гимназии, занималась репетиторством.

Знание языков

Украинский – родной, русский – свободно, английский – свободно, немецкий – бегло;

Навыки

Свободно пользуюсь: MS Office (Word, Exсel, Power Point), Internet (MS Opera,) і E-mail (Outlook Express), набор текста на клавиатуре слепым методом.

Права водителя категории В.

Личные качества

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность, ответственность, пунктуальность, исполнительность, инициативность, организованность.

Интересы и увлечения

Художественная литература, спорт, путешествия, музыка и танцы.

Name\surname

Oxana Sergiyivna Materatska

Date of birth

Age

02.11.1989

Marital status

22

Mob.

Unmarried, single female.

Address

0975283007

E-mail

Cherkassy, st. Khreshchatyk, 51\812

Education

[email protected]

Professional Experience

In 2012 graduated from the Cherkassy National University named after B. Khmelnytsky, institute of foreign languages, department of Romance-Germanic philology, speciality – language and literature (English). Bachelor, Philologist, Teacher of English and German languages and literature.

1996-2007 – Balakley’s specialized school named after E. Googly.

Languages

-

(had one month in 2006 and 1.5 months in 2007 of pedagogical practice in school № 13 and Gymnasium № 9, worked as a tutor)

Additional skills

Ukrainian – native, Russian and English – fluently, German – a little bit.

Personal qualities

Experienced user of MS Office (Word, Exсel, Power Point), skills of work with Internet (MS Opera,) and E-mail (Outlook Express), typing on a keyboard.

Have a driving license (B).

Interests, hobbies

Sociability, stress resistance, creativity, responsibility, punctuality, diligence, initiative, self-discipline.

Reading, sport, travelling, music and dancing.