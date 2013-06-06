Мне нужен человек для написание скрипта по изменению цен на сайте ucoz. Для одной части товаров скрипт работает. Необходимо его немного изменить,чтобы он заработал для другой части товаров.
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Приложение к браузеру для отбора доноров при покупке ссылок в Сапе, по нужным критериям.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Скрипт фильтра товаров. Сайт в Ucoz. Необходимо, чтобы фильтр находился на всех страницах сайта под над боковым меню.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Требования: - добавление новых подписчиков по указанным критериям. Очень Важно качество подписчиков. При хорошей работе возможно долгосрочное сотрудничество.Социальные сети (SMM и SMO)28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Сайт салона красоты и его группы в соц сетях. Необходимо крутиться в сфере парикмахерского искусства. Приветствуется знание различных видов причесок, косметики, наращивания ногтей, волос и ресниц и т.д. От Вас требуется: – поиск форумов, вопрос-ответ, блогов и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется копирайтер на заполнение сайта технической тематики. Необходимо делать рерайт маленьких статей (500 — 900 символов). Статья должна нести конкретную информацию, воду не лить. 100% уникальности. Без тошнотности какого-либо слова и без злоупотребления ключевиками. Не должно ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад