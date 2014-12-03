Компьютерные навыки:
Прикладные программы: MS Windows, Word, Excel, Power Point —уверенный пользователь.
Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Internet,1С, создание фотокниг в разных онлайн и оффлайн программах.
Высокая скорость набора текста ( русская раскладка)
Водительские права: Категория B
Дополнительные сведения:
Личные качества: оперативность, активность, ответственность, быстрая обучаемость, эмоциональная устойчивость, хорошие организаторские способности, усидчивость. Доброжелательна к клиентам. Стремление к новым знаниям.
семейное положение: замужем, есть 2 детей( 2009 и 2012 г.р.)