oxixxx

Оксана oxixxx

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Компьютерные навыки:

Прикладные программы: MS Windows, Word, Excel, Power Point —уверенный пользователь. 

Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Internet,1С, создание фотокниг в разных онлайн и оффлайн программах.

Высокая скорость набора текста ( русская раскладка) 

Водительские права: Категория B 

Дополнительные сведения:

Личные качества: оперативность, активность, ответственность, быстрая обучаемость, эмоциональная устойчивость, хорошие организаторские способности, усидчивость. Доброжелательна к клиентам. Стремление к новым знаниям. 

семейное положение: замужем, есть 2 детей( 2009 и 2012 г.р.)