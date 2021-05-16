Обработаю ваше фото или картинку в Photoshop. Создам визитную карточку.

Обработаю ваше фото или картинку в Photoshop. Заменю или уберу фон. Уберу или добавлю нежелательные/желательные предметы в фото. Увеличу чёткость вашей фотографии. Изменю, заменю, уберу цветность.

Разработаю запоминающийся дизайн визитной карточки. Качественно, профессионально, с учетом ваших пожеланий. Кол-во правок до конечного результата возможно( в пределах разумного).