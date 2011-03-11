Оксана - неответственный фрилансёр: за выполнение проекта принялась сразу, т.к. (по её словам) имеет опыт написания пед. дневника. Сроки тоже установила сама - 5 дней. На почту Оксане было выслано подробное ТЗ. При переписке утверждала, что всё понятно, вопросов никаких нету, работа продвигается... Однако когда прошло 7 дней, фрилансёр "пропал"... Через несколько дней О. вышла на связь и попросила отсрочки до пт. 9:00, т.к. заболела... Я, соответственно, попросила выслать мне рабочее состояние дневника, чтобы убедиться в том, что работа действительно продвигается... После этого Оксана окончательно "пропала"... Итак, прошло 2 недели, выполненной работы нету, объяснений никаких тоже, проект сорван:( (т.к. написать за 24 часа качественный дневник в соответствии со всеми требованиями практически нереально). Уважаемые работодатели, крайне не рекомендую вам сотрудничать с такими неответственными фрилансёрами!!!