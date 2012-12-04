Юридические тексты и статьи для сайтов и журналов

Профиль: https://www.free-lance.ru/users/Oynti/

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Предлагаю вам услуги по созданию оригинальных текстов для наполнения информационных сайтов, форумов он-лайн консультаций юридических фирм. Подготовлю проблемные статьи для изданий правовой направленности.

Образование: высшее техническое

Специализация и опыт работы: научно-техническая информация в области права и юридических наук

Более 15 лет отдала системе научно-технической информации МВД России, курировала одно из направлений научного обеспечения органов внутренних дел. Одновременно осуществляла функции пресс-службы, готовила статьи, интервью и пресс-релизы, вела ведомственный Портал.

Полковник милиции в отставке.

Автор более 20-ти печатных публикаций в центральной и специальной прессе: Вестник МВД России (входит в перечень ВАК), «Солидарность», «Охрана», «Профессионал» и др.; постоянный автор журнала «Исполнительное производство».

Лауреат литературных премий «Доброе слово», «Мини-проза», «Русский Эквадор», «Колфан» и др. Номинант премии журнала Новый мир «Казаковка», вошла в лонг-лист.

Я готова разъяснить все тонкости юридических услуг вашим потенциальным клиентам. Актуальность, информативность и соответствие последним законодательным актам гарантируется.

Мои тексты отличает:

Достоверность;

Актуальность - я ориентируюсь на законодательные акты, актуальные на текущую дату;

Информативность;

Адаптация к восприятию целевой аудиторией;

Оригинальность - не в смысле "креативность", как у нас принято говорить, и не в смысле "уникальность", а как текст, отличный от других, авторский

Дополнительные услуги

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Информационные статьи общего характера, обзоры магазинов, учреждений и Интернет-ресурсов, осуществляющих продажу товаров и оказание услуг.

Я владею различными стилями, но мои тексты легко узнать по хорошему литературному языку, умело дозированным вкраплениям юмора и интересному изложению.